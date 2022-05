Verdachte van moord op rugbyster staat terecht

De 42-jarige Ferry T. uit Den Haag, die wordt verdacht van moord op een 23-jarige Haagse rugbyspeelster, staat daarvoor dinsdag terecht in de rechtbank in Den Haag.

Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan het slachtoffer Renée Barendregt, speelster bij de Haagsche Rugby Club (HRC), met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht. Daarna zou hij het misdrijf hebben willen verhullen door het slachtoffer in brand te steken. Dat zou zijn gebeurd op zondag 23 mei vorig jaar.

Het lichaam van het slachtoffer werd gevonden naast het fietspad van de Doorniksestraat in Scheveningen, bij de Pompstationsweg. Een dag later werd de verdachte aangehouden.

T. is in het Pieter Baan Centrum onderzocht door een psychiater en psycholoog. De verdachte noemde het eerder ‘verschrikkelijk wat er met Renée is gebeurd’ en zei volledig mee te willen werken aan het onderzoek.