Goedkopere olie en inflatie bezorgen Wall Street nieuwe klap

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag over een breed front lager gezet. Oliebedrijven als Chevron en ExxonMobil kregen bijvoorbeeld stevige klappen doordat de olieprijs hard daalde. Verder maken beleggers zich nog altijd zorgen dat de Federal Reserve de komende tijd de rente hard moet verhogen om de inflatie onder controle te krijgen en daardoor mogelijk een recessie veroorzaakt. Dat zorgde voor verliezen bij met name techbedrijven.