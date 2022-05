Enthousiasme in Berlijn voor Europees plan van Macron

Het voornemen van de Franse president Emmanuel Macron om een nieuw soort ‘politieke gemeenschap’ in Europa te creëren waarin plaats is voor landen als Oekraïne en ook het Verenigd Koninkrijk, kan op goedkeuring rekening van zijn Duitse collega Olaf Scholz. Bij een bezoek van Macron aan Berlijn zei de bondskanselier het voorstel ‘zeer interessant’ te vinden.

Macron stelde dat hij via zijn ‘nieuwe Europese organisatie’ vooral landen die waarschijnlijk nog jaren zoet zijn met hun toelatingsprocedure tot de Europese Unie nu al wil binden aan het Europese blok. Via de politieke gemeenschap zou er wat hem betreft buiten Brussel samengewerkt kunnen worden op thema’s als politiek, veiligheid, energie, transport en infrastructuur.

De president ziet dan met name een plek weggelegd voor aspirant- of kandidaat-leden als Oekraïne, Georgië en Armenië, maar ook voor Bosnië-Herzegovina, dat al langer in het proces van toetreding zit, en Groot-Brittannië. De Britten zegden hun EU-lidmaatschap juist op met de brexit. ‘Zij hebben besloten onze Europese Unie te verlaten, maar ze kunnen een plek krijgen’, zei Macron in Berlijn.