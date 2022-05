VS schrappen heffing op Oekraïens staal voor een jaar

De Verenigde Staten schrappen importheffingen op Oekraïens staal voor één jaar. Daarmee wil Washington de economie van het door Rusland aangevallen land helpen. De heffing, van 25 procent, was in 2018 ingesteld door Donald Trump. De vorige Amerikaanse president legde heffingen op aan staal uit veel landen.

De Oekraïense staalindustrie is overigens ook zwaar getroffen door de oorlog. Zo zijn staalfabrieken in Marioepol tijdens de hevige strijd om die stad meermalen gebombardeerd. Ook heeft Oekraïne veel moeite om producten te exporteren. Het land heeft een aantal belangrijke havens verloren en andere havens zijn nauwelijks bruikbaar omdat Rusland de Zwarte Zee domineert.

Volgens de Oekraïense premier Denys Sjmyhal verliest zijn land dagelijks ruim 160 miljoen euro omdat het afgesneden is van de zee. Daardoor is de exportcapaciteit volgens hem meer dan gehalveerd. Een deel van de export is naar de weg of het spoor verplaatst. Ook heeft Oekraïne een deal gesloten met Roemenië en Bulgarije om een deel van de producten zoals graan via hun havens uit te voeren.