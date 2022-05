Paus niet naar Libanon door gezondheidsproblemen

Omdat paus Franciscus met gezondheidsproblemen kampt, is zijn bezoek aan Libanon uitgesteld. De katholieke leider zou eigenlijk volgende maand het land in het Midden-Oosten bezoeken.

De Libanezen gaven geen nadere uitleg over de gezondheidstoestand, maar verwezen naar een verklaring van het Vaticaan dat buitenlandse reizen zijn opgeschort. De 85-jarige paus, die al maanden pijn heeft in zijn rechterknie, verscheen donderdag voor het eerst in het openbaar in een rolstoel.