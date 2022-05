Weer vrees voor hogere rente, techbedrijven sleuren AEX omlaag

Techbedrijven gingen maandag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Onder meer maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en bedrijven uit de chipsector als Besi, ASMI en ASML werden fors lager gezet. Dat had onder meer te maken met de angst voor hogere rentes. Daardoor is er minder geld beschikbaar op de aandelenmarkten, omdat geld ook op andere manieren meer waard wordt. Met name techaandelen reageren daar doorgaans sterk op.

Door de recordlage renteniveaus waren er de afgelopen jaren weinig alternatieven voor beleggingen in aandelen. Door de stijgende rentes wordt het echter weer aantrekkelijker om bijvoorbeeld te beleggen in obligaties, die als veiliger worden geacht dan aandelen.

Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd, was de grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam en kelderde 8 procent. Besi, ASMI en ASML verloren tot 7,2 procent. Slechts vijf bedrijven in de AEX daalden niet, waarvan Unilever de grootste stijger was. Het levens- en schoonmaakmiddelenconcern steeg 1,2 procent.

MidKap

De daling in de techsector zorgde ook voor een stevige min van de AEX-index. Die verloor 2,4 procent tot 666,17 punten. De MidKap daalde 3,2 procent tot 970,50 punten. Daar was PostNL de grootste daler met een min van bijna 13 procent. Het postbedrijf gaf een winstwaarschuwing omdat de corona-effecten wegebben. Ook de onzekerheid vanwege de oorlog in Oekraïne speelde mee.

De andere Europese beurzen daalden ook door de angst voor meer rente en een hogere inflatie. De beurs in Frankfurt daalde 2,2 procent, net als die in Londen. In Parijs ging de CAC 40 met 2,8 procent omlaag.

Olieprijs

De olieprijs daalde ook hard. Daar speelde onder meer een verdere daling van de vraag uit China mee. De coronalockdowns lijken daar voorlopig nog wel aan te houden, wat de economische groei hindert. Daardoor heeft China ook minder olie nodig. Een vat Amerikaanse olie kostte 5,3 procent minder op 103,93 dollar. Brent-olie werd 5,2 procent goedkoper op 106,60 dollar per vat.

In Amsterdam verloor Shell 3,1 procent. BP daalde in Londen 5,1 procent en TotalEnergies leverde in Parijs 4,9 procent in. Ook Repsol, Eni en OMV werden tot 8,5 procent lager gezet.

De euro was 1,0559 dollar waard, tegen 1,0582 dollar op vrijdag.