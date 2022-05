Labour-leider stapt op bij boete voor overtreden coronaregels

De politie meldde onlangs ‘belangrijke nieuwe informatie’ te hebben ontvangen over een bijeenkomst waar de regels zouden zijn geschonden door Starmer. Er zijn eerder ook beelden opgedoken uit april 2021 waarop hij binnen bier drinkt met collega’s, in strijd met de lockdownregels die toen van kracht waren in Engeland. Zelf houdt de politicus vol dat hij niets fout heeft gedaan en zich altijd aan de regels heeft gehouden.

Starmer ligt onder een vergrootglas vanwege het onderzoek en de ophef die dat veroorzaakt. De oppositieleider trok fel van leer tegen premier Boris Johnson en minister Rishi Sunak (Financiën) toen die een boete kregen voor een feestje in Downing Street 10, de ambtswoning van Johnson, terwijl het land in lockdown zat. Hij riep zowel Johnson als Sunak op om af te treden.