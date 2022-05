Pro-Russische separatisten houden mars door Marioepol

Pro-Russische separatisten hebben in Marioepol een optocht gehouden ter ere van de overwinning van de Sovjet-Unie op de nazi’s in 1945. Zij droegen een 300 meter lang zwart-oranje lint van Sint-Joris door de door Russische troepen bezette Oekraïense havenstad, een militair symbool voor de overwinning in de Tweede Wereldoorlog.

Separatistenleider Denis Pusjilin voerde de mars door de grotendeels verwoeste stad aan. ‘Gedurende acht jaar konden de inwoners van deze stad dit symbool van moed en militaire glorie van bevrijders niet tonen’, zei hij op berichtendienst Telegram over het lint, erbij zeggend dat de regering in Kiev dat had verboden.

Oekraïne had vooraf gezegd dat er een militaire parade zou komen in Marioepol. Het laatste bolwerk van verzet, de Azovstal-staalfabriek, houdt echter nog altijd stand. Volgens het ministerie van Defensie in Kiev wordt het complex van ruim 10 vierkante kilometer opnieuw bestookt door tanks en artillerievuur. Moskou heeft dat niet bevestigd.