Hoekstra: Poetin bedriegt Russen met kletskoek

De Russische president Vladimir Poetin stuurt zijn volk het bos in met fabeltjes, zegt buitenlandminister Wopke Hoekstra. Dat Poetin het Westen de schuld geeft van de Russische oorlog tegen Oekraïne, zoals hij maandag onderstreepte in zijn toespraak op Ruslands belangrijkste hoogtijdag "is natuurlijk de grootst mogelijke kletskoek".