Plan voor duurzame en methanol in Groningen

In de provincie Groningen komt een grote productielocatie voor duurzame waterstof en de mogelijk duurzamere brandstof methanol. Daar willen leverancier van duurzame energie ENGIE, methanolproducent OCI en afvalverwerker EEW samen voor gaan zorgen. De producten moeten Europa helpen in de energietransitie.

Methanol, een soort alcohol, wordt binnen de internationale scheepvaartindustrie gezien als een van de meest haalbare ‘schone’ brandstoffen voor grootschalige toepassing. Voor het duurzaam maken hiervan is waterstof en duurzame CO2 nodig, wat ENGIE en EEW gaan maken. Een vorm van duurzame CO2 is bijvoorbeeld de stof die vrijkomt bij het verbranden van natuurlijke materialen, terwijl wat vrijkomt bij het verbranden van plastic niet duurzaam is en hiervoor niet wordt gebruikt.

De waterstof die niet bij de productie van methanol kan worden gebruikt, moet gaan naar industriële bedrijven in de regio. Zo wil HyNetherlands, zoals de samenwerking tussen de drie bedrijven heet, ‘een van de eerste grootschalige industriële samenwerkingsverbanden in Europa voor de productie van e-methanol’ worden.

Het is nog niet duidelijk wanneer het plan realiteit moet worden. Dat is nog afhankelijk van onder meer vergunningen en subsidies.