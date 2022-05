Verdachte schietpartij Alblasserdam blijft langer vast

De 38-jarige man die vrijdag werd opgepakt na een schietpartij in een zorgboerderij in Alblasserdam blijft zeker veertien dagen langer vastzitten. Dit is maandag bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie. De verdachte uit Oud-Alblas wordt verdacht van het doodschieten van twee mensen in de zorgboerderij en het doden van een man in Vlissingen. Volgens justitie heeft de man inmiddels meerdere verklaringen afgelegd.

De man, volgens meerdere media gaat het om John S., opende vrijdag het vuur in zorgboerderij Tro Tardi. Hierdoor kwamen een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje om het leven. Een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw zijn ernstig gewond geraakt. Zij verblijven nog steeds in het ziekenhuis, meldt het OM maandag.

Na de gebeurtenissen in de zorgboerderij werd bekendgemaakt dat S. ook verdacht wordt van het doden van een 60-jarige man in Vlissingen. Het lichaam van de exploitant van Mijn Schoenmaker en de Zeeuwse Slipper Factory werd op 4 mei in zijn winkel in de Sint Jacobsstraat aangetroffen.

Cliënt

De verdachte, die in het verleden cliënt is geweest in de zorgboerderij, heeft in een mail aan RTL Boulevard geschreven dat de winkelier in Vlissingen een toevallig slachtoffer is geweest. Hij zou zijn wapen hebben willen testen. Volgens het OM was de Oud-Alblasser als verdachte in beeld in deze zaak, maar was hij vrijdag nog voortvluchtig.

De man wordt verdacht van drie keer moord dan wel doodslag en twee pogingen daartoe. Het OM laat weten dat het onderzoek in volle gang is. In totaal zouden twee mails aan RTL Boulevard zijn verstuurd, deze worden volgens justitie meegenomen in het onderzoek ‘om zo een compleet mogelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen’.