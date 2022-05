FNV-leden Gall & Gall stemmen in met cao-voorstel

Slijterijketen Gall & Gall heeft een nieuwe cao. De leden van vakbond FNV gingen akkoord met het voorstel van het bedrijf, dat eind vorige maand werd gedaan. CNV had al eerder met dat voorstel ingestemd.

De medewerkers krijgen dit jaar 4,5 procent meer loon en houden hun toeslag voor werk op zaterdag. Die wilde Gall & Gall eerder afschaffen, wat bij het personeel verkeerd viel. Verschillende stakingsacties volgden.

FNV noemde het nu aangenomen bod eerder al een verbetering ten opzichte van wat de slijterijketen van Ahold Delhaize eerder bood. Desondanks had FNV-bestuurder Jethro Warbroek naar eigen zeggen een dubbel gevoel omdat hij in de loonsverhoging een duidelijke koppeling met de inflatie had willen zien.

Gall & Gall heeft zo’n 550 winkels, waarvan iets minder dan de helft franchisewinkels zijn. Bij alle winkels tezamen werken ongeveer 1800 mensen.