Mogelijke huldiging Ajax woensdag direct in ArenA

Als Ajax woensdag landskampioen wordt, volgt direct een huldiging in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de gemeente is een huldiging elders, zoals bijvoorbeeld het Museumplein, niet mogelijk vanwege het grote landelijke tekort aan beveiligers.

Ajax speelt woensdag thuis tegen Heerenveen en maakt kans kampioen te worden bij een thuiszege. ‘Zowel de Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie, politie) als Ajax had de huldiging liever opnieuw georganiseerd op het Museumplein, zeker na het geslaagde evenement in 2019 en het verdwijnen van de coronamaatregelen’, staat in een bericht. ‘Een huldiging in de openbare ruimte blijkt echter niet mogelijk vanwege het grote tekort aan beveiligingspersoneel.’