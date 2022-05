Techbedrijven onder druk op Wall Street door rentevrees

De technologiebedrijven stonden maandag opnieuw onder druk op de beurzen in New York. De zorgen over de hoge inflatie en de stijgende rentetarieven hielden de markten in de greep. Hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor aandelen en vooral voor de vaak hoge koerswaarderingen van snelgroeiende techbedrijven.

Door de recordlage renteniveaus waren er de afgelopen jaren weinig alternatieven voor beleggingen in aandelen. Door de stijgende rentes wordt het echter weer aantrekkelijker om bijvoorbeeld te beleggen in obligaties, die als veiliger worden geacht dan aandelen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,3 procent lager op 32.461 punten. De brede S&P 500 verloor 1,5 procent tot 4060 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde ook 1,5 procent tot 11.962 punten.

Oekraïne

Beleggers hielden ook de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in de gaten. Vladimir Poetin verdedigde in zijn toespraak tijdens de viering van de overwinning op nazi-Duitsland, de inval in Oekraïne. Volgens de Russische president was het Westen een invasie van Rusland, waaronder het schiereiland de Krim, aan het voorbereiden.

Grote techbedrijven als Google-moeder Alphabet, Amazon, Apple en Meta Platforms, het concern achter Facebook, verloren tot 1,6 procent. Uber leverde 0,2 procent in. De taxi-app wil zijn kosten en reclamebestedingen verlagen en wordt voorzichtiger met het aannemen van nieuw personeel.

Rivian

Rivian zakte ruim procent na berichten dat automaker Ford een deel van zijn aandelen in de fabrikant van elektrische pick-ups en SUV’s wil verkopen. Dat kon eerder niet door afspraken na de beursgang, maar de zogeheten lock-upperiode is nu afgelopen.

BioNTech steeg haast 5 procent. Het biotechnologiebedrijf boekte in het eerste kwartaal flink meer omzet dankzij de sterke vraag naar het coronavaccin, dat het Duitse bedrijf samen met farmaceut Pfizer heeft ontwikkeld.

Tesla

Tesla daalde ruim 3 procent. Het hoofd van het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos heeft topman Elon Musk van die onderneming in Russische media gewaarschuwd vanwege zijn hulp aan Oekraïne. Musk biedt gratis internet aan in het land via de satellieten van zijn bedrijf Starlink. ‘Als ik sterf onder mysterieuze omstandigheden: het was tof om jullie te kennen’, reageerde Musk via Twitter.

De euro was 1,0537 dollar waard, tegen 1,0582 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent minder op 106,64 dollar. Brent-olie werd 2,6 procent goedkoper op 109,44 dollar per vat.