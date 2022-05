Macron stelt nieuwe ‘politieke gemeenschap’ met Oekraïne voor

De Franse president Emmanuel Macron ziet een nieuw soort ‘politieke gemeenschap’ in Europa voor zich waarin plaats is voor landen als Oekraïne, Georgië en Moldavië. In een toespraak in het Europees parlement in Straatsburg herhaalde hij dat toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie jaren, zo niet decennia zal duren.

Macron sprak op de slotceremonie van de zogeheten Conferentie over de Toekomst van Europa. Achthonderd burgers geven daar hun adviezen voor de toekomst van de EU, waar zij een jaar lang over hebben gediscussieerd. Macron was een van de aanjagers van dat project.

De Franse president schaarde zich achter het advies om verdragswijzigingen door te voeren, zei hij in zijn speech. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde eerder op de dag open te staan voor zulke veranderingen om de EU democratischer en transparanter te maken.

Ook is Macron voorstander van het idee om meerderheidsstemmen in te voeren op bepaalde beleidsterreinen van de EU. Nu is bij belangrijke thema’s vaak unanimiteit nodig. Von der Leyen stelde dat die regel de slagvaardigheid van Brussel in de weg zit.