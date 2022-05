Europese Commissie mikt op juni voor advies toetreding Oekraïne

De Europese Commissie zal naar verwachting volgende maand antwoorden op het Oekraïense verzoek om toetreding tot de Europese Unie, zegt voorzitter Ursula von der Leyen. In het Europees Parlement in Straatsburg zei ze maandag per videoverbinding te hebben gesproken met president Volodimir Zelenski. ‘De commissie mikt op het leveren van haar opinie in juni.’