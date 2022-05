Omzet BioNTech fors hoger door verkoop coronavaccins om omikron

De omzet van BioNTech is meer dan verdrievoudigd in het eerste kwartaal van dit jaar naar bijna 6,4 miljard euro. Ook de winst was op jaarbasis ruim drie keer zo groot met 3,7 miljard euro. De resultaten waren een stuk beter dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus kwamen pas in 2021 goed op gang. ‘We denken dat de wereldwijde inzet van ons vaccin waarschijnlijk miljoenen levens heeft gered’, zegt financieel directeur Jens Holstein van BioNTech in een toelichting.

BioNTech rekent voor dit jaar nog steeds op een omzet tussen de 13 miljard en 17 miljard euro. Dat impliceert dat het bedrijf verwacht dat de omzet de rest van het jaar lager zal uitvallen. Om de werking van de vaccins op peil te houden krijgen onder andere in Nederland ouderen een tweede boosterprik.

BioNTech doet onderzoek naar een aangepaste versie van zijn coronavaccin dat speciaal gericht is tegen de omikronvariant. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling bij het bedrijf namen mede daardoor met bijna een derde toe tot 286 miljoen euro.