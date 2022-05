Premier Sri Lanka stapt op na gewelddadige protesten

De premier van Sri Lanka is opgestapt na weken van protesten. Mahinda Rajapaksa kondigde maandag zijn vertrek aan toen het geweld van de demonstranten een voorlopig hoogtepunt bereikte. Er zijn 78 mensen naar het ziekenhuis gebracht.

De demonstranten richten zich zowel tegen premier Rajapaksa als zijn broer president Gotabaya Rajapaksa. Al wekenlang roepen zij om hun vertrek vanwege de grote economische crisis waar Sri Lanka onder lijdt.

Maandagmorgen was een groep van 3000 mensen naar het huis van de premier gekomen om juist steun aan de regering te betuigen. Nadat premier Rajapaksa ze had toegesproken, trok de groep naar het plein in de hoofdstad Colombo waar de antiregeringsdemonstranten zaten. Het kwam tot een gewelddadige confrontatie waarbij tientallen gewonden vielen.

Straatverbod

De politie heeft een waterkanon en traangas ingezet om de mensen uit elkaar te drijven. Het leger ondersteunt de politie inmiddels en er is per direct een straatverbod ingesteld. De president liet via Twitter weten het geweld te veroordelen, van welke kant het ook komt.

De onvrede op Sri Lanka is veroorzaakt door grote prijsstijgingen en tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. De Aziatische eilandstaat is economisch sterk afhankelijk van toeristen, maar die bleven de laatste jaren weg door terroristische aanslagen en de coronacrisis.