Holland Casino vindt topvrouw bij Transavia

Holland Casino heeft een opvolger gevonden voor topman Erwin van Lambaart, die eerder zijn vertrek aankondigde. Petra de Ruiter neemt per 1 september de leiding bij het gokbedrijf over. Zij is nu nog directeur operaties bij luchtvaartmaatschappij Transavia.

De Ruiter werkt al sinds 1998 in verschillende rollen bij Air France-KLM en Transavia. Ze ziet zelf overeenkomsten tussen de luchtvaart en haar nieuwe werkgever, omdat bij beide gastvrijheid een sleutelwoord zou zijn. ‘Of het nu online of offline is, elke gast wil zich eenvoudigweg gezien, gehoord en gewaardeerd voelen’, zegt ze in een verklaring.

Haar voorganger Van Lambaart stond zo’n zes jaar aan het hoofd van Holland Casino, maar maakte eerder dit jaar de overstap naar Casinos Austria. Dat bedrijf heeft niet alleen casino’s in Oostenrijk, maar in veel meer landen. Ook heeft de onderneming verschillende loterijen en goksites.