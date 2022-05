Schiphol: wat rustiger, maar houd website in de gaten voor drukte

Op luchthaven Schiphol is het de komende weken weer wat rustiger nu de piek van de meivakantie voorbij is. Er zijn nog wel rijen, ‘maar die blijven binnen de perken’, zegt een woordvoerder. Schiphol raadt reizigers aan de druktemeters op de website en in de app te raadplegen. ‘Bij langere rijen dan verwacht past Schiphol de informatie op de website aan.’

Reizigers kunnen bij het invullen van hun vluchtnummer zien hoeveel drukte de luchthaven verwacht: rustig, druk of extreem druk. Zo hoopt de luchthaven reizigers nog beter te informeren over de drukte in vakantieperiodes. De druktemeters werden half april geïntroduceerd om reizigers voor te bereiden op eventuele rijen tijdens vakantieperiodes, zegt de woordvoerder. Schiphol raadt reizigers ook aan de vluchtinformatie van hun luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden.

De luchthaven kampt al geruime tijd met grote personeelstekorten. Tijdens de meivakantie bleek hoe nijpend dat tekort is, toen op zaterdag 23 april een wilde staking uitbrak onder een deel van de bagageafhandelaars. Schiphol vroeg een weekend later aan luchtvaartmaatschappijen om boekingen te schrappen om de drukte te beheersen. KLM besloot tientallen vluchten te annuleren en er waren ook maatschappijen die vluchten verplaatsten naar Rotterdam The Hague Airport.

Extra maatregelen

Schiphol nam tijdens de grote drukte de afgelopen twee weken diverse extra maatregelen, zoals het omleiden van passagiers buiten de vertrekhallen om chaos te voorkomen, evenals het inzetten van kantoorpersoneel om de passagiersstroom in goede banen te leiden. Ook kwam er een overkapping buiten voor reizigers die daar in de rij moesten staan.

Schiphol gaat nu met reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen de meivakantie evalueren, zegt de woordvoerder. Die informatie zal de luchthaven gebruiken voor de zomervakantie. Verdere details, zoals wanneer de evaluatie naar verwachting afgerond is, wilde hij nog niet geven. Daarnaast is Schiphol ook nog in gesprek met vakbond FNV en zet het vliegveld komende tijd extra in op werving van personeel.