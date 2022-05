FNV: bemiddelaar moet onderhandelingen met Schiphol begeleiden

Een onafhankelijke bemiddelaar moet het overleg tussen vakbond FNV en Schiphol over het oplossen van de personeelsschaarste op de luchthaven gaan begeleiden. Dat heeft FNV-campagneleider Joost van Doesburg in een nieuwsbrief aan leden van de bond laten weten. Hij geeft ook aan dat er stakingen volgen als Schiphol zijn verantwoordelijkheid niet neemt en niet op de eisen van FNV ingaat.

‘Nu is het tijd om te gaan onderhandelen met Schiphol’, benadrukt de vakbondsman aan de leden. Daarbij vraagt hij zijn achterban om ‘tijd en vertrouwen’, zodat de onderhandelingen zorgvuldig doorlopen kunnen worden. Vorige week vonden er al verkennende gesprekken plaats tussen FNV en Schiphol. Die leverden concreet nog niets op, maar de bond zag wel een opening om verder te blijven praten.

Een tekort aan onder anderen beveiligers, afhandelaars van bagage en andere arbeidskrachten dwong het vliegveld tijdens de meivakantie luchtvaartmaatschappijen te vragen om op enkele drukke dagen boekingen te schrappen. Er was ook sprake van lange rijen, vertragingen en annuleringen. Daarop kwam FNV met een eisenpakket voor minder werkdruk bij de op Schiphol actieve bedrijven, anders zou er een ‘hete zomer’ dreigen.

Ondanks waarschuwingen toch misgegaan

‘Ondanks al onze waarschuwingen over het enorme personeelstekort op de luchthavens, is het in deze meivakantie gigantisch misgegaan op Schiphol’, constateert Van Doesburg. Mocht het later tot acties komen dan zullen dat volgens hem geen stiptheidsacties of korte werkonderbrekingen zijn, maar zal het gaan om een ‘echte Schiphol-brede staking’.

Schiphol-topman Dick Benschop heeft vorige week al zijn excuses aangeboden voor de chaos op de luchthaven. Om problemen deze zomer verder te voorkomen, werft Schiphol de komende extra personeel. Er wordt daarbij ook gekeken of werken op de luchthaven aantrekkelijker gemaakt kan worden, door bijvoorbeeld de beloning van beveiligers en afhandelaars te verbeteren. Een woordvoerder van Schiphol wilde maandag niet verder ingaan op vragen over de voortgang rond het overleg met FNV.

In het eisenpakket van de bond staat onder meer dat er voldoende werknemers in dienst moeten zijn om de werkzaamheden te verrichten. Ook dringt FNV aan op een eenmalige vakantiepiektoeslag van 200 euro per week voor krachten in de bagageafhandeling, beveiliging en schoonmaak. Beveiligers zouden verder minimaal tien aaneengesloten dagen verlof moeten kunnen opnemen in de zomerperiode.