Eerste miljoenen voor aanpak winkelgebieden komen beschikbaar

In de eerste subsidieronde is 22 miljoen euro te verdelen. Gemeenten kunnen dat geld gebruiken om de openbare ruimte en gebouwen op te knappen in winkelstraten waar veel panden leeg zijn komen te staan. Dat probleem bestaat al langer als gevolg van de opkomst van online winkelen en is door de verplichte winkelsluitingen tijdens de coronacrisis alleen maar groter geworden.

‘Het beeld van winkelstraten met lege panden is geen uitzondering meer’, zegt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken). ‘Leegstand kan weer leiden tot verloedering van winkelgebieden. Fijn winkelen is er dan niet meer bij. Binnensteden worden zo minder leefbaar en minder aantrekkelijk. Dat is een ontwikkeling die we tegen willen gaan.’