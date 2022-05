Telecompaper: binnen maand 500.000 abonnees Viaplay en HBO Max

Streamingdiensten Viaplay en HBO Max hebben beide binnen een maand na hun komst naar Nederland minstens een half miljoen abonnees binnengehaald, meldt marktonderzoeker Telecompaper. Daarmee had zo’n 7 procent van de Nederlandse huishoudens aan het einde van het eerste kwartaal een abonnement op Viaplay, waar onder meer de Formule 1 kan worden gekeken, en betaalde zo’n 8 procent voor series en films op HBO Max.

Telecompaper noemt de introductie van de nieuwe streamingdiensten ‘succesvol’. Beide startten begin maart. De marktonderzoeker schrijft het succes toe aan onder meer introductiekortingen die de diensten hadden om consumenten naar zich toe te trekken. Zo gaf HBO Max volgens Telecompaper ‘50 procent korting voor het leven’.

De komst van de nieuwe diensten zorgt nog niet voor een daling in het aantal abonnees bij al langer bestaande betaaldiensten. Ziggo Sport Totaal, waar vorig jaar de Formule 1 te zien was, zag wel dat de groei van betalende klanten uit eerdere kwartalen stagneerde. Zo’n 1 procent van de Nederlandse huishoudens kijkt naar Formule 1-coureur Max Verstappen via F1 TV Pro, een andere aanbieder van de autoraces.

Netflix

Netflix heeft weer zo’n 43 procent van de huishoudens in Nederland als abonnee. Dat is een lichte groei na een kleine daling in het tweede kwartaal van vorig jaar, schrijft Telecompaper. Netflix sprak vorige maand wereldwijd nog voor het eerst van een daling van het aantal betalende gebruikers. ‘Concurrenten Videoland, Disney+ en Amazon Prime Video laten allemaal een aanhoudende groei zien’, aldus de marktonderzoeker.

Drie op de tien Nederlanders betalen nu voor minstens twee streamingdiensten. Bij mensen onder de 35 jaar geldt dat voor meer dan de helft van de respondenten.