Britse minister wil Russische legertop voor krijgsraad

Russische generaals zijn net als president Vladimir Poetin medeplichtig aan misdaden in hun oorlog in Oekraïne en moeten worden berecht voor een krijgsraad, zegt de Britse minister van Defensie Ben Wallace. Sprekend op de dag dat in Rusland met militaire parades de overwinning op nazi-Duitsland wordt gevierd zei de bewindsman dat Poetin en zijn legertop ‘het fascisme en de tirannie van 77 jaar geleden weerspiegelen’.

Poetin prees in zijn toespraak de militairen die in Oost-Oekraïne strijden voor ‘de veiligheid van Rusland’. Wallace denkt dat het heel denkbaar is dat het Oekraïense leger hen verslaat en riep Poetin op te erkennen dat hij aan de verliezende hand is.

Voor de generaals en Poetin kan er ‘geen overwinningsdag zijn, alleen schande en een zekere nederlaag in Oekraïne’, zei de minister in het Nationale Legermuseum in Londen. Hij beschuldigde hen van het ‘kapen’ van de trotse geschiedenis van hun voorgangers in de Sovjet-periode. Alle professionele militairen zouden geschokt moeten zijn door het gedrag van het Russische leger, aldus Wallace. ‘Rusland is niet wat het was.’

Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste steunpilaren voor Oekraïne als het aankomt op militaire en andere steun.