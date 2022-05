Prinses Beatrix reikt Zilveren Anjers uit

Prinses Beatrix reikt 9 juni in het Koninklijk Paleis Amsterdam de Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit. Dit jaar gaan de prijzen naar Daphne Wassink, Klaas Post en Adolf Kock, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend.

Wassink ontvangt de onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor de amateurkoorsector via het Koornetwerk Nederland. Post financierde en bouwde een verzameling op van ruim 10.000 fossiele zeezoogdieren die onmisbaar is geworden voor het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Zijn collectie is van belang voor de wetenschap en natuurhistorische museumsector. Kock krijgt de prijs voor zijn bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed van Aruba, onder andere door het bijeenbrengen van zijn collectie van een miljoen foto’s van 1800 tot nu.

De Zilveren Anjers worden sinds 1950 jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of natuur in Nederland. Prins Bernhard reikte de onderscheidingen tot zijn overlijden in 2004 altijd uit. Vanaf 2005 heeft prinses Beatrix deze taak overgenomen.

Vorig jaar vond de uitreiking vanwege corona in aangepaste vorm plaats. Omdat de uitreiking in 2020 niet kon doorgaan, ontvingen toen zowel de laureaten van 2021 als die van 2020 hun Zilveren Anjer.