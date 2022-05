Gokreclame, ook in sport, wordt bijna volledig verboden in België

De Belgische regering wil nagenoeg alle reclame voor gokken, inclusief via sportsponsoring, gaan verbieden. Mogelijk nog dit jaar zal gokreclame niet meer mogen op tv en radio, op websites en sociale media, via sms, in kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk en op affiches in de straat. Vanaf 2025 moeten alle gokmerken van de voetbal- en andere sportshirts verdwenen zijn. ‘Het constante bombardement van reclame die verslaving in de hand werkt, ook bij jongeren, moet stoppen’, stelt minister Vincent Van Quickenborne (Justitie).

De regering heeft een Koninklijk Besluit in de maak dat, na goedkeuring door de Raad van State, eind dit jaar in werking kan treden. ‘Gokken is het nieuwe roken, en iedereen is het er ook over eens dat tabaksreclame er beter niet meer is’, zei Van Quickenborne op de Vlaamse Radio 1. ‘De filosofie zal zijn dat enkel wie wil gokken en actief op zoek gaat naar informatie over kansspelen, in de toekomst nog gokreclame te zien zal krijgen.’

Voor lopende reclamecontracten komt een overgangsmaatregel tot oktober volgend jaar. Gokbedrijven mogen wel nog reclame maken op hun eigen websites met videoboodschappen van maximaal 5 seconden. Wie op het internet een zoekterm intikt die te maken heeft met gokken, kan ook nog reclame te zien krijgen, maar zonder mogelijkheid tot interactie. Incidentele reclame in videoverslaggeving van sportwedstrijden en productplacement in televisieprogramma’s die niet specifiek voor de Belgische markt zijn gemaakt mogen nog blijven bestaan.

Tot 1 januari 2025 mogen gokbedrijven die aan sportsponsoring doen alleen nog reclame maken door de merknaam of het logo te gebruiken, zowel op de shirts als in de stadions. Maar reclamespots afspelen op schermen of door luidsprekers in stadions wordt verboden. In het kader van sporttoernooien mag tot 2025 op televisie nog reclame gemaakt worden, maar enkel met spotjes van maximaal 5 seconden, maximaal twee per uur en minstens een kwartier voor of na de uitzending van de wedstrijd. Daar mogen geen bekende persoonlijkheden zoals sporters, acteurs of influencers meer in optreden.