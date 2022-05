Zweedse regeringspartij komt op 15 mei met NAVO-standpunt

De Zweedse regeringspartij kondigt op 15 mei aan of ze wil dat Zweden lid wordt van de NAVO. Sinds de Russische invasie in Oekraïne gaan er in het land steeds meer stemmen op voor aansluiting bij het militair bondgenootschap.

Een goedkeuring van de sociaaldemocraten maakt naar alle waarschijnlijkheid de weg vrij voor een Zweedse aanvraag. De partij van premier Magdalena Andersson keerde zich in het verleden tegen een NAVO-lidmaatschap en herhaalde dat standpunt nog tijdens het laatste partijcongres in november. Door de oorlog in Oekraïne is aansluiting bij de NAVO een onderwerp van discussie geworden binnen de regeringspartij en onder Zweden.

Ook in buurland Finland wordt nagedacht over een lidmaatschap. De Finse regeringspartij maakt naar verwachting op 14 mei haar standpunt bekend. NAVO-baas Jens Stoltenberg zei onlangs dat zowel Finland als Zweden snel en zonder problemen kan toetreden tot het bondgenootschap. Beide landen hebben nauwe banden met de NAVO.