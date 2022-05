Gasprijs daalt na ‘geruststelling’ over betalingen door Gazprom

De Europese gasprijs is maandag stevig gedaald. De afname volgde op de poging van de Russische gasleverancier Gazprom om kopers gerust te stellen dat ze voor gas kunnen blijven betalen zonder de westerse sancties te schenden. Ook de ruime voorraden vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en het warmere weer in veel Europese landen zorgden voor lagere gasprijzen.

De prijs voor gas op de Amsterdamse gasbeurs, die maatgevend is voor Europese prijzen, zakte met ruim 5 procent tot 96,50 euro per megawattuur. In april liep de gasprijs nog even terug tot zo’n 90 euro per megawattuur. Dat is bijna het niveau van voor de Russische invasie van Oekraïne, op 23 februari.

Gazprom meldde in een brief aan klanten dat een nieuw decreet van het Kremlin van vorige week de procedure rond een betaling in roebels ‘opheldert’. Moskou wil dat bedrijven in roebels betalen, om zo de eigen munt te stutten. Om Russisch gas te kunnen kopen moeten klanten twee rekeningen bij Gazprombank openen, één in euro’s en één in roebels. Daarna worden de eurobetalingen door de Russische centrale bank in roebels omgezet. Die transactie is echter in strijd met de sancties tegen Rusland.

Nieuw decreet

Volgens het nieuwe decreet wordt de betaling van gas in vreemde valuta gewisseld voor roebels via bankrekeningen die lopen via Ruslands National Clearing Center, de organisatie die onder meer over banktransacties gaat. De procedure in het decreet lijkt niet te gelden voor de Russische centrale bank, waartegen sancties lopen.

Het is nog onduidelijk of het nieuwe decreet de zorgen van de Europese Unie zal wegnemen. Inmiddels willen de Verenigde Staten de Russische Gazprombank aanpakken met nieuwe sancties. Gazprombank, die belangrijk is voor de betalingen van de Russische gaslevering aan Europa, bleef eerder buiten schot. Maar nu hebben de Amerikanen besloten om bepaalde bestuurders van de bank te sanctioneren. Volgens Washington gaat het echter niet om een volledige blokkering van de bank en worden transacties met Gazprombank niet verboden.