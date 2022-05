Belastingdienst ontving tot 1 mei bijna 9,5 miljoen aangiften

Bijna 9,5 miljoen mensen hebben voor 1 mei belastingaangifte gedaan over 2021. Daarmee is de aangiftecampagne ‘volgens plan en naar tevredenheid’ verlopen, zegt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst).

De Belastingdienst had dit jaar 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers verzocht om aangifte inkomstenbelasting te doen. Dat het aantal aangiften hoger ligt, komt doordat ook mensen die geen aangifte hoefden te doen, dat uit eigen beweging toch hebben gedaan omdat zij mogelijk geld terug konden krijgen.

Mensen die moeite hadden met hun belastingaangifte, konden daar hulp bij krijgen van de Belastingdienst. Ruim 30.000 mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Ook bijvoorbeeld bibliotheken en vak- en ouderenbonden boden assistentie aan.

Belastingtelefoon

Tussen 1 maart en 1 mei kwamen ruim 650.000 telefoontjes binnen bij de Belastingtelefoon. Via social media werden nog eens 4500 vragen over de belastingaangifte beantwoord. Bij particulieren gingen de meeste vragen over de eigen woning, bij ondernemers over het zogeheten resultaat overig werk (ROW).

De aangiftes van mensen met vermogen dat valt onder de vermogensrendementsheffing in box 3, zijn apart gehouden. De Hoge Raad bepaalde in december dat de manier waarop deze belasting wordt geheven, niet door de beugel kan. Het was toen evenwel te laat om het aangifteprogramma over 2021 nog aan te passen.

Deze belastingplichtigen krijgen vanaf augustus een definitieve aanslag waarbij rekening is gehouden met het arrest van de Hoge Raad. Mensen uit deze groep die voor 1 mei aangifte hebben gedaan en een teruggave verwachten, krijgen eerst een voorlopige aanslag zodat zij rond juli al geld teruggestort kunnen krijgen.