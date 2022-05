President Poetin in speech: het Westen wilde Rusland binnenvallen

De Russische president Vladimir Poetin heeft maandag in zijn toespraak tijdens de viering van de overwinning op nazi-Duitsland de inval in Oekraïne verdedigd. Volgens Poetin was het Westen een invasie van Rusland, waaronder het schiereiland de Krim, aan het voorbereiden, zo zei hij op het Rode Plein in Moskou.