Zelenski op Overwinningsdag: we wonnen toen, we winnen nu ook

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft in een video ter ere van de overwinning op nazi-Duitsland verklaard vertrouwen te hebben dat Oekraïne de oorlog van Rusland zal winnen. ‘We wonnen toen, we zullen nu ook winnen.’

‘Op de Dag van de Overwinning vechten we voor een nieuwe overwinning’, aldus Zelenski. ‘De weg ernaartoe is moeilijk, maar we twijfelen er niet aan dat we zullen winnen.’ De video, waarin de president in Kiev loopt, kwam uit voor de jaarlijks terugkerende, grote militaire overwinningsparade in Moskou.

Zelenski stelde ook dat Oekraïne ‘binnenkort’ twee overwinningsdagen zal hebben en de Russische president Vladimir Poetin ‘geen enkele meer’. Hij zei verder dat Oekraïners vrije mensen zijn die in het verleden meermaals hebben gevochten om hun land te beschermen en voor zichzelf zullen blijven vechten.

‘We zijn trots op onze voorouders die, samen met andere naties in de anti-Hitler-coalitie, het nazisme hebben verslagen. En we zullen niemand deze overwinning laten annexeren, we zullen niet toestaan ​​dat deze wordt toegeëigend.’ Zelenski voegde daaraan toe dat ‘er geen indringer is die over onze vrije mensen kan heersen’.