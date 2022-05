Militaire parade in Moskou begonnen

In Moskou is de militaire parade begonnen die jaarlijks wordt gehouden ter viering van de overwinning op de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Duizenden militairen marcheren over het Rode Plein om de militaire macht van Rusland te tonen. Ook veel militaire voertuigen, wapens en straaljagers zullen te zien zijn.

Op 9 mei viert Rusland de zogeheten Dag van de Overwinning. Ook in andere Russische steden worden festiviteiten gehouden. In de hoofdstad zal president Vladimir Poetin later op de dag een toespraak geven. In het Westen wordt met spanning gekeken naar wat hij gaat zeggen.

Hoewel het Kremlin het tegenspreekt zijn er speculaties dat de Poetin Oekraïne officieel de oorlog gaat verklaren en een nationale mobilisatie zal afkondigen. Dat laatste wordt met name gevreesd in Oekraïne. Rusland spreekt nu nog steevast van een ‘speciale militaire operatie’ in het buurland.

Volgens het Kremlin worden maandag in 28 Russische steden parades gehouden. In totaal nemen daar 65.000 mensen aan deel, evenals 2400 stuks aan militair materieel en 400 vliegtuigen.