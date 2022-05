VK: Russische voorraad precisiewapens is zwaar uitgeput

Rusland heeft zijn voorraad precisiewapens ‘zwaar uitgeput’, meldt het Britse ministerie van Defensie. Die laat in een dagelijkse inlichtingenupdate weten dat Russische troepen om die reden verouderde munitie gebruiken in Oekraïne.

De verouderde munitie is niet alleen minder betrouwbaar en nauwkeurig, maar ook makkelijker te onderscheppen. Aan het begin van de invasie verklaarde Rusland dat het doelen met grote precisie kon raken en nevenschade kon beperken. De precisiewapens raken op nu de oorlog langer duurt dan Rusland had verwacht, aldus het ministerie.

De Russische vicepremier Joeri Borisov weerspreekt de informatie uit Londen. Hij heeft volgens het Russische persbureau Interfax gezegd dat Rusland over genoeg raketten en munitie met hoge precisie beschikt en het leger dus al zijn taken kan vervullen.

De Britten stellen dat Rusland waarschijnlijk moeite zal hebben om de precisiewapens te vervangen. ‘De invasie heeft tekortkomingen aan het licht gebracht in het Russische vermogen om op grote schaal precisieaanvallen uit te voeren. Rusland heeft steden en dorpen in Oekraïne onderworpen aan intense en willekeurige bombardementen met weinig of geen oog voor burgerslachtoffers.’