Verenigde Staten gaan nu ook Gazprombank aanpakken

‘Dit is geen volledige blokkering. We bevriezen de activa van Gazprombank niet en verbieden geen transacties met Gazprombank’, heeft de regering in Washington laten weten. Maar volgens de Amerikanen is Gazprombank ‘geen veilige haven’. Daarom zijn enkele topmanagers op de sanctielijst gezet. Aan die lijst zijn ook nog andere mensen uit het Russische bedrijfsleven toegevoegd.

De aankondiging maakt deel uit van een reeks nieuwe maatregelen. De VS hebben bijvoorbeeld ook sancties aangekondigd tegen drie Russische televisiestations. Daarnaast is het voor Amerikanen voortaan verboden om boekhoud- en adviesdiensten te verlenen aan Russen. Het Witte Huis zei ook dat de Nuclear Regulatory Commission de vergunningen voor de export van speciaal nucleair materiaal naar Rusland zal opschorten. Met de maatregelen wil Washington de druk op de Russische president Vladimir Poetin opvoeren om hem te doen stoppen met de oorlog in Oekraïne.