Aandacht voor resultaten PostNL op Damrak

Op het Damrak gaat de aandacht van beleggers onder meer uit naar de resultaten van PostNL. De post- en pakketbezorger zag de omzet en het resultaat dalen in het eerste kwartaal door het wegvallen van de corona-effecten. Een jaar geleden werden er meer pakketten en uitnodigingen voor een vaccinatie verstuurd vanwege de pandemie. De oorlog in Oekraïne en de coronalockdowns in China zorgen daarbij voor extra onzekerheid en prijsstijgingen. PostNL verlaagde daardoor de verwachtingen voor dit jaar.

Later in de week verschuift de aandacht naar de inflatiecijfers van onder meer de Verenigde Staten. De afgelopen week sloeg de vrees bij beleggers toe voor economische stagnatie of zelfs krimp in combinatie met een erg hoge inflatie. President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) liet afgelopen weekeinde in een interview weten geen stagflatie voor de eurozone te voorzien. Van stagflatie is sprake als de economie vertraagt en de inflatie snel stijgt, bij een hoge werkloosheid.

Naast de oorlog in Oekraïne maken beleggers zich ook zorgen over de coronalockdowns in China. In de belangrijke zaken- en havenstad Shanghai zijn de strenge beperkingen dit weekend verhevigd. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de exportgroei in april mede door de lockdowns is afgezwakt tot het laagste niveau in bijna twee jaar. De groei viel wel hoger uit dan economen hadden voorzien.

Lager begin

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een lager begin van de nieuwe handelsweek. Ook elders in Europa lijken de beurzen met minnen te openen. In Tokio sloot de Nikkei maandag 2,5 procent lager en de graadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de min. In Hongkong hadden beleggers een vrije dag.

De Europese chipbedrijven staan eveneens in de belangstelling. De Duitse chipfabrikant Infineon verhoogde de omzetverwachting voor heel dit jaar na een omzetgroei in het afgelopen kwartaal.

DSM

Ook gaat de aandacht uit naar DSM. Het Oostenrijkse olie- en gasconcern OMV maakte bekend mee te doen aan de tweede ronde van de veiling van de materialentak die door DSM afgelopen september in de etalage werd gezet. Dat onderdeel maakt materialen voor de auto-industrie, maar ook voor de bouw.

De euro was 1,0510 dollar waard, tegen 1,0582 dollar op vrijdag. De olieprijzen gingen licht omlaag na berichten dat de leiders van de G7, de groep van de grootste industriële landen, allen hebben toegezegd om de invoer van Russische olie te verbieden. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 109,30 dollar. Brent-olie werd 0,3 procent goedkoper op 112,03 dollar per vat.