Arcadis ontwerpt Amerikaanse fabriek voor laadpalen

Advies- en ingenieursbedrijf Arcadis ontwerpt voor de Amerikaanse onderneming Wallbox een nieuwe fabriek voor laadpalen. De fabriek komt in Arlington, Texas. Wallbox produceert slimme laadsystemen voor voertuigen, zoals oplaadpunten die aan een muur bevestigd kunnen worden.

De productie in de fabriek moet in het derde kwartaal van start gaan. Naar verwachting worden er dan zo’n 250.000 laadsystemen geproduceerd dit jaar. Tegen 2025 hoopt Wallbox met de fabriek elk jaar zo’n 500.000 laadsystemen te produceren. De systemen kunnen voor zowel elektrische fietsen als auto’s worden gebruikt. Daarmee komt de onderneming tegemoet aan de groeiende vraag naar elektrische voertuigen in de Verenigde Staten.

Behalve een fabriek komen er ook kantoren, laboratoria en een magazijn. Het complex moet aan zo’n 250 mensen een baan gaan bieden. Er is niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de opdracht voor Arcadis is gemoeid.