Chinese exportgroei zwakt af tot laagste niveau in twee jaar

De Chinese exportgroei is in april afgezwakt tot het laagste niveau in bijna twee jaar door de strenge coronalockdowns in Shanghai en andere delen van het land. Mede door de sluiting van fabrieken en problemen in de toeleveringsketen nam de groei van de uitvoer van Chinese goederen afgelopen maand af tot 3,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de zwakste groei sinds juni 2020.