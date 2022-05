Feestelijke ceremonie sluit burgerconferentie over EU af

In het Europees Parlement in de Franse stad Straatsburg vindt, niet toevallig op de jaarlijkse Dag van Europa, de slotceremonie plaats van de zogeheten Conferentie over de Toekomst van Europa. De pas herbenoemde president Emmanuel Macron, parlementsvoorzitter Roberta Metsola en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen nemen er het eindadvies in ontvangst namens achthonderd, ook Nederlandse, burgers die een jaar discussieerden over wat de EU democratischer en veerkrachtiger kan maken.

De burgerconferentie resulteerde in 49 voorstellen, opgedeeld in thema’s als waarden en rechten, veiligheid, gezondheid, milieu, digitale transformatie en Europese democratie. Het Europees Parlement heeft de voorstellen vorige week in een resolutie al omarmd.

Zo willen burgers en parlement dat Brussel meer bevoegdheden krijgt als het over volksgezondheid, energie of defensie gaat. De lidstaten moeten minder macht krijgen bij beleidsbeslissingen. Nu kan elke lidstaat bij bijvoorbeeld belastingwetgeving en sancties zijn vetorecht gebruiken om regelgeving te blokkeren. En het EU-parlement moet net als de Tweede Kamer het recht krijgen om wetsvoorstellen in te dienen. Dat initiatiefrecht ligt nu bij de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Nu moeten de lidstaten zich nog buigen over de voorstellen.

Het evenement duurt van 12.00 tot 14.00 uur en is feestelijk opgetuigd met dans en muziek. De drie EU-kopstukken speechen ook. Het publiek bestaat uit Europarlementariërs, ministers, studenten, conferentiedeelnemers en EU-burgers.