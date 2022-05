Russische Dag van de Overwinning beladen door oorlog in Oekraïne

Rusland viert maandag de Dag van de Overwinning. Op deze dag herdenken de Russen traditioneel de overwinning op de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar dit jaar is de feestdag extra beladen door de oorlog in Oekraïne.

De herdenking is voor president Vladimir Poetin ook een manier om zijn militaire macht te tonen. Het Rode Plein in Moskou komt vol te staan met soldaten en er volgt een parade met onder meer tanks en luchtafweersystemen. Ook houdt de president een toespraak.

Het Amerikaanse tijdschrift Forbes meldt dat de parade dit jaar kleiner zal zijn, omdat een deel van het leger en de militaire voertuigen ingezet worden in Oekraïne. Er komen naar schatting tienduizend troepen, tweeduizend minder dan in 2021. Daarnaast zullen er 131 militaire wagens rijden, tegenover 198 vorig jaar.

Deskundigen kijken wereldwijd met spanning naar de herdenkingsdag door de vele speculaties over de speech die Poetin daar geeft. Hij zou bijvoorbeeld Oekraïne officieel de oorlog kunnen verklaren. Andere theorieën gaan over het inlijven van de republieken Donetsk en Loehansk bij Rusland of het definitief uitroepen van de overwinning in Marioepol.