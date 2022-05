Liquidatieproces Marengo focust op vermeende rechterhand Taghi

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp gaat de rechtbank vanaf maandag verder met het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De komende week ligt daarin drie dagen lang de focus op Saïd R., de veronderstelde rechterhand van hoofdverdachte Ridouan Taghi.

R. (49) was lange tijd de grote afwezige in het geruchtmakende proces. Hij werd in februari 2020 opgespoord en aangehouden in Colombia, waar zich geruime tijd zou hebben schuilgehouden. Pas in december vorig jaar werd hij uitgeleverd aan Nederland. Het inhoudelijke proces tegen de andere zestien verdachten was toen bijna een jaar bezig, na een lange reeks inleidende zittingen. De rechtbank probeert een soort inhaalslag te maken met de behandeling van de dossiers tegen R. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem onder meer van betrokkenheid bij drie van de in totaal zes moorden die in Marengo aan de orde zijn. Twee broers van R. zijn eveneens verdachte in de zaak.

In maart verscheen R. voor het eerst op een openbare zitting in de bunker. Toen gaf hij aan dat hij niet van zins was een verklaring af te leggen of vragen te beantwoorden. ‘Ik heb geen belang om iets te zeggen’, zei hij destijds. R. heeft sinds enkele maanden twee nieuwe advocaten, die zich voor de taak gesteld zagen in record tempo een enorm dossier te doorgronden.

Het proces nadert een voorlopige climax. Vanaf 8 juni zal het Openbaar Ministerie in een slotbetoog van in totaal negen dagen het bewijs uiteenzetten. Dat verhaal zal uitmonden in de strafeisen tegen de verdachten. Het bewijs bestaat overwegend uit een gigantische hoeveelheid communicatie tussen de verdachten onderling. Daarnaast spelen de verklaringen van kroongetuige Nabil B. een cruciale rol.