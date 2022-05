Verdachte dodelijk geweld Alblasserdam en Vlissingen voorgeleid

De 38-jarige verdachte van de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam en van een dodelijk misdrijf in Vlissingen wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. De schietpartij in Alblasserdam voltrok zich vrijdagochtend, het misdrijf in Vlissingen zou twee dagen daarvoor zijn gepleegd.

De verdachte, afkomstig uit Oud-Alblas, werd vrijdag kort na het dramatische incident op zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel door een arrestatieteam van de politie opgepakt. Bij de schietpartij kwamen een 34-jarige vrouw uit Alblasserdam en een 16-jarig meisje uit Dordrecht om het leven. Een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw raakten ernstig gewond. Voor zover bekend liggen zij nog in het ziekenhuis.

Het OM verdenkt de man vooralsnog van drie keer moord dan wel doodslag, van twee pogingen daartoe en van verboden wapenbezit. Na de gebeurtenissen in de zorgboerderij werd bekend dat hij ook de vermoedelijke dader is van het misdrijf in Vlissingen. Daar werd op 4 mei in een winkel aan de Sint Jacobsstraat een dode man aangetroffen. Het gaat volgens de politie om de 60-jarige exploitant van Mijn Schoenmaker en de Zeeuwse Slipper Factory.

De verdachte heeft na het dodelijke geweld in Alblasserdam een mail gestuurd aan RTL Boulevard, waarin hij zou hebben aangegeven dat de winkelier in Vlissingen een toevallig slachtoffer is geweest. Hij zou zijn wapen hebben willen testen. Volgens het OM was de Oud-Alblasser als verdachte in beeld in deze zaak, maar was hij vrijdag nog voortvluchtig.

De verdachte zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het tijdstip van de voorgeleiding maandag is niet bekend.