Travis Scott geeft eerste publieke optreden sinds Astroworld

Rapper Travis Scott heeft voor het eerst sinds het drama tijdens het Astroworld-festival in Houston weer in het openbaar opgetreden. Op dat festival in november 2021 kwamen tijdens zijn concert tien festivalgangers om het leven in het gedrang op het veld. De politie van Houston en de FBI doen nog altijd onderzoek naar de vraag hoe die tragedie kon plaatsvinden. Scott wordt door meerdere partijen aangeklaagd.

Desalniettemin gaf de 31-jarige rapper in de nacht van zaterdag op zondag, volgens de website Page Six, een 45 minuten durende show in de nachtclub E11EVEN in Miami. Scott zong een aantal van zijn hits en moedigde het publiek aan shotjes sterke drank te nemen. Zelf liep hij met een fles tequila over het podium. Het evenement was onderdeel van de festiviteiten die de nachtclub organiseerde tijdens het Grand Prix-weekend in de stad.

Travis trad na Astroworld al wel een paar keer eerder op. Maar hij deed dat telkens op besloten feestjes, bijvoorbeeld rond het muziekfestival Coachella en na afloop van de Oscars.

Scott wordt door verschillende partijen medeverantwoordelijk gehouden voor het drama op Astroworld. Hij trad namelijk niet alleen op toen de chaos uitbrak, maar was ook een van de organisatoren van het festival.