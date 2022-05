VN-chef geschokt door dodelijk Russisch bombardement op school

Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties heeft geschokt gereageerd op het dodelijke Russische bombardement op een school in de Oekraïense oblast Loehansk, waarbij zeker zestig burgers zijn gedood.

Guterres herinnerde er nogmaals aan dat zelfs in tijden van oorlog burgers en civiele infrastructuur altijd moeten worden ontzien en merkte op dat de aanval opnieuw bewijst dat ‘in dit conflict, net zoals in zovele andere conflicten, het de burgers zijn die de hoogste prijs betalen’.

Het bewuste bombardement gebeurde zaterdag in het Oekraïense dorpje Bilohorivka. De gouverneur van de Oost-Oekraïense regio Loehansk meldde in eerste instantie dat er twee doden in de school waren gevallen, maar ook dat er nog zo’n zestig mensen onder het puin lagen die vermoedelijk eveneens waren omgekomen. Zondag bevestigde president Volodimir Zelenski dat die zestig inderdaad dood zijn.