Zelenski sluit bevrijding Marioepol met militaire middelen uit

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de bevrijding van de belegerde havenstad Marioepol voorlopig uitgesloten. ‘Oekraïne heeft niet genoeg zware wapens om Marioepol met militaire middelen te bevrijden’, zei Zelenski op een persconferentie met de Canadese premier Justin Trudeau, die in Kiev is voor een solidariteitsbezoek.

Marieopol, in het zuidoosten van Oekraïne, staat al enkele weken grotendeels onder Russische controle. In het weekend werden de laatste gevangen burgers geëvacueerd uit de Azovstal-staalfabriek in de stad. Honderden Oekraïense strijders zouden zich echter nog steeds in de bunkers van de fabriek hebben verschanst en niet van plan zijn zich over te geven.

En evacuatie van de overgebleven Oekraïense soldaten in de staalfabriek blijkt moeilijk, zei Zelenski. ‘De Russische soldaten, het Russische leger, de militaire leiding en de politieke leiding van de Russische Federatie willen onze soldaten niet laten gaan’, aldus de president.