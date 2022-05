Kanselier: Duitse verantwoordelijkheid Oekraïne te steunen

‘We hebben een belangrijke les geleerd uit de catastrofale geschiedenis van ons land tussen 1933 en 1945’, zei de politicus in een televisietoespraak op de 77e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. ‘Nooit meer oorlog, nooit meer volkenmoord. We verdedigen recht en vrijheid - aan de kant van degenen die zijn aangevallen. We ondersteunen Oekraïne in de strijd tegen de agressor.’

Scholz benadrukte dat hij er rotsvast van overtuigd is dat de Russische president Vladimir Poetin de oorlog niet zal winnen: ‘Vrijheid en veiligheid zullen zegevieren - net zoals vrijheid en veiligheid 77 jaar geleden zegevierden over geweld en dictatuur.’