G7-leiders zijn het eens over verbod op invoer Russische olie

De leiders van de gehele G7 hebben allen toegezegd om de invoer van Russische olie te verbieden, meldt het Witte Huis. De maatregel is genomen in reactie op de aanhoudende Russische oorlog in Oekraïne. Onduidelijk is nog welke toezeggingen de G7-leden - Frankrijk, Duitsland, Canada, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten -- precies hebben gedaan.

Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski nam deel aan de videoconferentie waarin tot de maatregel werd besloten. De VS, die geen grote afnemers van Russische brandstoffen waren, hebben de invoer van Russische olie al eerder verboden.