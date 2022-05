Schiphol: grote drukte, maar alles liep goed door

Op luchthaven Schiphol was het vanwege het einde van de meivakantie zondag erg druk, maar beheersbaar. Volgens een woordvoerster van het vliegveld ‘liep alles goed door’. Schiphol had vanwege de verwachte drukte extra personeel ingezet in en om de vertrekhallen, onder wie kantoorpersoneel. Ook weken enkele vluchten uit naar Rotterdam The Hague Airport.