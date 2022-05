Komende beursweek aandacht voor inflatie en Ahold Delhaize

De afgelopen week sloeg de vrees toe voor economische stagnatie of zelfs krimp in combinatie met een erg hoge inflatie. Op de aandelenbeurzen in New York was dat vooral donderdag te merken, toen de belangrijkste graadmeters hun grootste verliezen in één dag sinds 2020 leden. Beleggers vrezen dat het voor centrale banken moeilijk wordt om met hogere rentes de inflatie in te tomen zonder een recessie te veroorzaken. Zeker nu ook de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor onvoorspelbaarheid op de markten zorgt.

De Europese Centrale Bank gaat nu nog niet uit van zogeheten stagflatie, zoals de combinatie van economische vertraging en hoge inflatie ook wel wordt genoemd. In een zaterdag verschenen interview erkende ECB-president Christine Lagarde weliswaar dat er veel onzekerheid is, maar dat de huidige situatie niet lijkt op de periode van voortdurende stagflatie in de jaren zeventig.

Inflatiecijfers

Te midden van alle zorgen verschijnen komende week nieuwe inflatiecijfers. Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten dinsdag zien of de prijsstijgingen voorbij hun piek zijn of nog heviger worden. Een dag later verschijnen de cijfers over de consumentenprijzen in de Verenigde Staten en Duitsland, twee economische grootmachten.

Naast de oorlog in Oekraïne is ook het economische effect van de coronalockdowns in China een groot vraagteken. In metropool Shanghai, met ‘s werelds grootste haven, zijn de strenge beperkingen dit weekend verhevigd. Mogelijk geven nieuwe cijfers over de Chinese import en export inzicht in de impact van de lockdowns op de internationale handel.

Bij de cijfers van Ahold Delhaize en PostNL is het onder andere de vraag hoe het wegvallen van coronameevallers de cijfers van het eerste kwartaal van 2022 hebben beïnvloed. Supermarkten verkochten tijdens lockdowns meer omdat mensen niet uit eten konden en pakketbezorgers hadden het drukker doordat er veel meer online werd gekocht. Bij PostNL is het ook de vraag of het bestuur meer informatie geeft over het gerechtelijke onderzoek in België naar mogelijke misstanden rond zwartwerk en mensenhandel bij depots van het bedrijf. Ook maritiem dienstverleners SBM Offshore en Boskalis geven inzage in hun resultaten van het afgelopen kwartaal.