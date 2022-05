Amerikaanse presidentsvrouw Jill Biden kort in Oekraïne

Jill Biden, de echtgenote van de Amerikaanse president, heeft een kort bezoek gebracht aan het door Rusland aangevallen Oekraïne. Een autokonvooi met de first lady was in Oezjhorod, tegen de grens met Slowakije. Volgens Oekraïense media sprak ze met de Oekraïense presidentsvrouw Olena Zelenska. Er wordt benadrukt dat de ontmoeting op Moederdag was.

Jill Biden was al bezig met een rondreis door buurlanden van Oekraïne. Zo was ze vrijdag en zaterdag in Roemenië, en bezocht daar gestationeerde Amerikaanse troepen.