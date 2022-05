Files richting strand in Zandvoort op zondag

De vele strandbezoekers zorgen voor files rond Zandvoort. Zowel vanuit Haarlem over de N200 als vanuit Hoofddorp via de N201 zijn strandbezoekers ruim een kwartier langer onderweg.

Op een paar kleine wolkjes na is het zondag zonnig weer. In Zandvoort is het 15 graden en met een noordelijke tot noordoostelijk windje maakt het een goede dag voor een bezoek aan het strand.

De drukte richting Zandvoort heeft mogelijk ook te maken met een evenement op het circuit in de kustplaats. Daar wordt de American Car Sunday georganiseerd, volgens de organisatie ‘hét evenement van het jaar voor veel autofans’.